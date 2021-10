Adventsmärkte weiterhin geplant

Weihnachtlicher Zauber an der Burgruine in Bad Lippspringe und Schlänger Weihnachtsmarkt? Viele Menschen wünschen sich trotz Corona ein Stück Normalität zurück, und für viele gehört eben auch der Adventsmarkt mit dem Duft nach Glühwein und gebrannten Mandeln in der Vorweihnachtszeit dazu. Doch wie sehen die Planungen aus? Das WESTFÄLISCHE VOLKSBLATT hat bei den Verantwortlichen nachgefragt.

In Bad Lippspringe findet der Weihnachtsmarkt traditionell am ersten Adventswochenende statt, in diesem Jahr somit am 27. und 28. November. Nach Auskunft von Nina Reichstein vom Stadtmarketing laufen die Planungen für die Veranstaltung in Absprache mit den beteiligten Vereinen. Anhängig sei die Ausführung jedoch von den zum Zeitpunkt geltenden Corona-Bestimmungen. Gibt es grünes Licht findet der weihnachtliche Zauber an Kongresshaus und Burgruine Samstag von 15 bis 22 Uhr und Sonntag von 13 bis 19 Uhr statt.

Termin für den Weihnachtsmarkt in Schlangen ist der dritte Advent, 12. Dezember, von 14 bis 20 Uhr. Melanie Linnemann von der Volksbank Bad Lippspringe-Schlangen, die Ausrichter des Marktes ist, sagte auf Anfrage dieser Zeitung: „Am Donnerstag ist ein Treffen geplant, in dem über die Veranstaltung entschieden werden soll.“