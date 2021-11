Adventszauber auf dem Eilshauser Dorfplatz

Einen traditionellen Weihnachtsmarkt, den hat es auch in Eilshausen in diesem Jahr nicht gegeben. Aber immerhin eine abgespeckte Version für Kinder. Und die hatten sichtlich Freude am Programm auf dem Dorfplatz.

Weihnachtsmarkt findet in abgespeckter Form für Kinder statt – Nikolaus verteilt Schokolade und Trinkflaschen an die kleinen Gäste

Es duftet verführerisch nach Zuckerwatte und gebrannten Mandeln, auf den Tischen des Glühweinstands verströmen rote Kerzen in Einmachgläsern ein gemütlich flackerndes Licht, über den Köpfen der Besucher sorgt weihnachtliche Beleuchtung für die passende Atmosphäre: Auf dem Dorfplatz an der Erdbrügge in Eilshausen ist am Freitagnachmittag ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt gefeiert worden – und alles stand im Zeichen der Kinder. „Aufgrund der steigenden Infektionszahlen mussten wir unseren traditionellen Weihnachtsmarkt bereits zum zweiten Mal in Folge absagen, eigentlich hätten wir in diesem Jahr unseren 20. Geburtstag gefeiert“, erzählte Rolf Siekmann. Und Christa Gante ergänzte: „So langsam macht es keinen Spaß mehr, der Weihnachtsmarkt fehlt uns.“