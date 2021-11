AfD mit Klage gescheitert

Das Gericht folgte in seinem schriftlichen Beschluss, der am Dienstag der Stadt Lübbecke zugegangen war, der schon in der mündlichen Verhandlung verfolgten Linie und bemängelte das Einladungsverfahren der AfD zu einer sogenannten Wahlberechtigtenversammlung, auf der die Direktkandidaten der Partei für den Lübbecker Stadtrat gewählt werden sollten. Es hätte eine größere Öffentlichkeit gesucht werden müssen. Die AfD hatte geklagt, weil ihr Lübbecker Wahlvorschlag nicht zugelassen wurde.