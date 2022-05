AfD-Politiker bleibt in Beverungen außen vor

Atommülllager Würgassen: Podiumsdiskussion mit Landtagskandidaten an diesem Mittwoch in der Stadthalle

Beverungen

Vor der Wahl sollen an diesem Mittwochabend die heimischen Landtagskandidaten das Wort haben. Allerdings ist der AfD-Mann Klaus Lange nicht zur Podiumsdiskussion mit dem Thema „Atommülllager in Würgassen“ eingeladen worden. Auch auf eine schriftliche Bitte um die Teilnahme in der Stadthalle Beverungen ist der Veranstalter nicht eingegangen.

Von Jürgen Drüke