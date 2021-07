AfD-Politiker wollte sich nicht testen lassen

Paderborn

Das AfD-Kreistagsmitglied Günter Koch aus Salzkotten greift Landrat Christoph Rüther (CDU) in einer Pressemitteilung öffentlich scharf an. Koch, der jüngst von der AfD als Direktkandidat für den Wahlkreis 137 für die Bundestagswahl im September aufgestellt worden war, kritisiert, dass er nicht, ohne einen zertifizierten Schnelltest absolviert zu haben, an der kommunalen Gesundheitskonferenz am vergangenen Donnerstag im Berufskolleg Schloß Neuhaus teilnehmen durfte.

Von Matthias Band