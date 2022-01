AfD stellt Frage nach Einsatz eines Tasers

Herford/Löhne

Polizisten hatten am zweiten Weihnachtsfeiertag in einer Wohnung an der Clausewitzstraße einen 35-jährigen Mann niedergeschossen, nachdem er sie mit einer Schreckschusspistole bedroht haben soll. Der türkischstämmige Löhner starb zwei Tage später im Krankenhaus. Am Donnerstag hat sich der Innenausschuss des Landtags mit dem Polizeieinsatz befasst.

Von Bernd Bexte