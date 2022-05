AfD-Wahlplakate in Bredenborn zerstört

In einer nächtlichen Aktion sollen in Bredenborn AfD-Wahlplakate beschädigt worden sein. Das teilt AfD-Landtagskandidat Klaus Lange mit. Die AfD habe Strafantrag wegen Sachbeschädigung gestellt.

„Sachbeschädigung ist kein Kavaliersdelikt“, stellt Lange in einer Pressemitteilung fest. Die AfD habe die zerstörten Plakate gegen neue ausgetauscht. „Es gebietet die Fairness, in einem Wahlkampf nicht Hand anzulegen und Plakate zu zerstören, abzuhängen oder zu verunstalten“, so der 60-jährige Neuenheerser. Für Vandalismus sei in der politischen Auseinandersetzung kein Platz.