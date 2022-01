„Afternoon-Tea“ zum Thronjubiläum

Die Queen, der Zwist der Prinzen William und Harry oder die Allüren um Meghan liefern immer wieder reichlich Gesprächsstoff. Die Begeisterung für die Monarchie und die Leidenschaft für den anglophilen Lifestyle können bald auch in Espelkamp ausgelebt werden: Am Samstag, 5. Februar, wird auf Schloss Benkhausen zum so genannten Afternoon-Tea geladen. Die Veranstaltung ist an die traditionelle englische Teezeremonie angelehnt und findet ab 15 Uhr in der Rentei statt. Anlass ist das 70-jährige Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. Die damals 25-Jährige wurde am 6. Februar 1952 über Nacht zur Königin, nachdem König Georg VI. verstorben war.

An dem Nachmittag mit dabei sind zwei passionierte England-Fans: Schlossleiterin Larissa Mattlage hat zwölf Jahre in London gelebt und teilt ihre Begeisterung für das britische Königshaus mit Beate Henke. Die ehemalige Espelkamper Standesbeamtin ist Expertin für die Königsfamilie und bereist regelmäßig die Insel. Die Hochzeit von William und Kate (2011) hatte sie dort genauso miterlebt wie den 90. Geburtstag der Queen (2016). „Das englische Königshaus ist einfach meine große Leidenschaft“, so die Espelkamperin.

Der Nachmittag steht aber nicht nur im Zeichen der royalen Familie, sondern auch der englischen Küche. Neben einer Auswahl exklusiver Teesorten wird auch traditionelles Essen gereicht. So werden den Gästen verschiedene Sandwiches (mit Gurke und Frischkäse, Räucherlachs und anderes), Clotted Cream (Streichrahm) oder Scones (Gebäck) mit Marmelade serviert.

Für die Veranstaltung gilt die 2-G-plus-Regel. Mittlerweile ist es die dritte Auflage des „Afternoon-Tea“, denn zur Hochzeit von Harry und Meghan sowie zur Geburt ihres Sohnes Archie waren die heimischen Großbritannien-Fans ebenfalls zusammen gekommen. Die Veranstaltung ist auf 30 Teilnehmer begrenzt, eine Karte kostet 22,50 Euro. Anmeldungen werden auf Schloss Benkhausen unter Telefon 05743/9318210 entgegengenommen.