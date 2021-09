Ahnenforschung bald vom Sofa aus möglich

Der Löhner Patrik Stuke kümmert sich um das Einscannen der Personenstandsregister. Die Bände werden auf dem Rücken liegend gescannt – das schont die Schriftstücke. Ein Scan ist in weniger als drei Sekunden angefertigt. Die Vorbereitung nimmt mehr Zeit in Anspruch.

Die Erfahrung habe gezeigt, dass gerade die eigene Ahnenforschung für viele Menschen der Startschuss sei, sich weiterführend mit der Vergangenheit oder der Stadtgeschichte zu beschäftigen, sagt Stadtarchivar Mathis Nolte. Auskunft darüber geben Personenstandsregister, die Sterbe-, Geburts- oder Heiratsurkunden enthalten. Von Oktober 1874 an setzt diese Überlieferung in der Werrestadt mit den ersten Standesämtern in Gohfeld und Mennighüffen ein. 1885 kam Löhne-Ort hinzu, 1920 bis 1938 das Standesamt Obernbeck. Persönliche Informationen von vor 1874 finden sich nur noch in den Kirchenabschriften.

Online-Plattform

Über die Online-Plattform der nordrhein-westfälischen Landesarchive „Archive in Nordrhein-Westfalen“, sind digitalisierte Personenstandsregister bereits öffentlich einsehbar. In der Suchmaske kann der Nutzer ein Stichwort eingeben und sich dann alle Infos dazu anzeigen lassen, die von teilnehmenden Archiven eingestellt wurden und sogar einzelne Seiten herunterladen.

Das Löhner Stadtarchiv möchte dort ebenfalls Archivgut zum Selbstabruf zugänglich machen. Erster Schritt: die Digitalisierung der Registerbände – zunächst für die Geburtsurkunden der Jahre 1874 bis 1899, die Heiratsurkunden von 1874 bis 1899 und die Sterbeurkunden von 1874 bis 1938. Für das Vorhaben hat die Stadt Löhne 7000 Euro bereitgestellt. Hinzu kommen 35.000 Euro Fördermittel über das bundesweite Programm „WissensWandel“ des Deutschen Bibliothekenverbands zur Digitalisierung von Bibliotheken und Archiven – ein Abzweig des Sofortprogramms „Neustart Kultur“.

Seite für Seite

Neben einem Aufsichts-Archivscanner für 23.000 Euro kann das Stadtarchiv davon eine auf ein halbes Jahr befristete Vollzeitstelle finanzieren. Patrik Stuke kümmert sich um die Digitalisierung der 350 Registerbände, die in dieser Zeit eingescannt werden sollen.

Seite für Seite wird mit Hilfe des Geräts unter individuellen Anpassungen eingelesen und in Ergänzung der Metadaten als XML-Datei abgespeichert. Auch wenn der Scan selbst unter drei Sekunden dauert, ist es ein zeitaufwendiger Prozess, der ohne die zusätzliche Stelle laut Mathis Nolte nicht zu stemmen sei.

Sperrfristen zu beachten

Wann die ersten Infos online abrufbar sind, sei noch nicht absehbar: „Der Fokus liegt aktuell auf dem Scannen. Im zweiten Schritt schauen wir, wie wir alles in die Plattform bekommen“, erläutert Mathis Nolte. Das Einlesen solle nach Ablauf des halben Jahres fortgesetzt werden, könne sich dann aber entsprechend verlangsamen, sagt er. Wann die Jahrgänge nach 1899 und 1938 folgen, hängt nicht nur vom Zeitfaktor der Mitarbeiter ab, das Archiv muss auch Rücksicht auf Fristen zum Schutz personenbezogener Daten nehmen. Für Geburtsurkunden gilt eine Sperrfrist von 110 Jahren, für Heiratsurkunden von 80 und für Sterbeurkunden von 30 Jahren. Erst danach sind sie für jeden einsehbar. „Auf manchen Heiratsurkunden finden sich Stempel, die auf geborene Kinder hinweisen. Nur, weil die Heiratsurkunde bereits einsehbar ist, muss das nicht auch für den Querverweis auf die Geburtsdaten der Kinder gelten“, erläutert Mathis Nolte.

Darauf hoffen, dass schon bald alle Dokumente des Archivs online einsehbar sind, dürfen die Bürger zwar noch nicht, aber der Stadtarchivar macht Hoffnung: „Wir werden sehen, welche anderen Bestände wir haben und was sich eignet. Der Anfang für eine digitale Infrastruktur ist gemacht.“