Ahnherr der Bankiersfamilie Warburg

„Auf das Leben! – Für das Leben!“ – so lautet der Titel einer heute beginnenden Serie über das jüdische Leben in Warburg. In Folge 1 geht es um Simon von Kassel, der wohl vor 1535 geboren wurde und nach 1559 in Warburg gestorben ist? Abbildungen von ihm gibt es nicht, wohl aber interessante Schriftstücke.

Simon von Kassel erhielt am 3. Januar 1559 zusammen mit Moses von Calenberg einen Geleitbrief von der Stadt Warburg. Dieser Brief ermöglichte es ihm, sich gegen eine Zahlung von 100 Talergulden für 10 Jahre in Warburg niederzulassen. Ferner musste er an jedem 2. Februar eines Jahres einen Tribut in Höhe von 25 Talergulden an die Stadt leisten.