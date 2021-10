„Ähnliches wie die Erzieherinnen erlebt“

Frühere Ehrenamtlerinnen des DRK in Borgholzhausen berichten

Borgholzhausen

Sie finden die Parallelen deutlich: Das Schicksal der drei Erzieherinnen der Kita „Brummihof“ in Borgholzhausen, die sich völlig zu Unrecht von ihrem Arbeitgeber, dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), Kreisverband Gütersloh, gekündigt und an den Pranger gestellt sehen, berührt drei Frauen auf ganz besondere Weise, die sich jahrelang in der Hospizgruppe des DRK ehrenamtlich eingesetzt haben: „Wir haben Ähnliches erlebt“, sagt eine von ihnen.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold