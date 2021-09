Airport Run erlebt 7. Auflage

Der Flughafen Paderborn/Lippstadt lässt eine besondere Veranstaltung wieder aufleben: Am Sonntag, 31. Oktober, startet der 7. Airport Run.

Der Start des Volkslaufs erfolgt auf der Start- und Landebahn des Flughafens in Büren-Ahden.

„Wohl einzigartig in Deutschland“, heißt es in einer Mitteilung von Mittwoch, erfolgt der für 12.30 Uhr vorgesehene Start des Volkslaufs auf der Start- und Landebahn des Flughafens. Ab dem 15. September sind Anmeldungen für die Teilnahme am Lauf über die Strecke von zehn Kilometern möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 700 Läuferinnen und Läufer begrenzt.

Der Flughafen Paderborn/Lippstadt veranstaltet den Airport Run in Zusammenarbeit mit dem SC Grün-Weiß Paderborn. Geschäftsführer Roland Hüser freut sich auf eine große Resonanz aus der heimischen Laufszene: „Wir wollen den Airport Run wieder zu einer dauerhaften Einrichtung machen. Die Teilnehmer sollen die besondere Atmosphäre und die Bedeutung unseres Flughafens für unsere Region hautnah erleben.“

Streckenbeschreibung: „Die ersten Kilometer des Airport Runs führen direkt über die Start- und Landebahn. Nach dem Verlassen des Flughafen-Geländes verläuft die Strecke über Straßen und Radwege durch eine wunderschöne Landschaft unterhalb der Wewelsburg, die eine imposante Kulisse für den Volkslauf darstellt. Der Zieleinlauf erfolgt entlang des Terminals und endet im Bereich Airport-Forum/Quax Hangar. Die abwechslungsreiche Strecke hat einige Steigungen aufzuweisen und ist auch deshalb besonders attraktiv.“

Anmeldungen sind ab dem 15. September ausschließlich online über die Seite www.davengo.com möglich. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 25 Euro und umfasst die elektronische Zeiterfassung, eine Finisher-Medaille, eine Ergebnisliste zum Download im Internet und eine Online-Urkunde zum Ausdrucken. Interessierte Unternehmen haben die Möglichkeit, Mitarbeiter für die beliebte Firmenwertung anzumelden.

Für den Airport Run 2021 hat der Flughafen Paderborn/Lippstadt laut Mitteilung ein individuelles Hygienekonzept entwickelt. Grundsätzlich sind bei der Veranstaltung die am 31. Oktober geltenden Corona-Schutzbestimmungen zu berücksichtigen.

Weitere Informationen auf www.airport-pad.com.