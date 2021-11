Mit atemberaubender Akrobatik, Humor und Vielfalt bescherten die Mitwirkenden der integrativen Paderborner Sportshow „Together in Motion“ ihrem Publikum einen unvergesslichen Nachmittag im Sportzentrum am Mas­pernplatz. Bereits der Auftakt durch die integrative Tanzgruppe der Lebenshilfe Paderborn und der Tanzschule Möllmann unter der Leitung von Eva Möllmann sorgte für tolle Stimmung.

Integrative Paderborner Show „Together in Motion“ vereint Sportbegeisterte in der Maspernhalle

Moderatorin Julia Kleine­kemper fand, die Gruppe habe „mit bester Stimmung eröffnet“. Zu „An Guten Tagen“ von Johannes Oerding performte die Gruppe einen Tanz, der sowohl den Zuschauern als auch den Tänzern selbst ein Lächeln ins Gesicht zauberte. An diese gute Laune und den sichtlichen Spaß an der Bewegung schlossen sich wenig später auch TuRa Elsen an, die beim inklusiven Tanz mit der Betriebsstätte Biberweg und den Schlosswerkstätten Merschweg eine bunte Show aufs Parkett legten. Der Applaus sollte kaum enden, und die Sportler lächelten sichtlich zufrieden.