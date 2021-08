Akte zu Asbest ist geschlossen

Sommer 2019: Das Foto zeigt die Arbeiten an der Hammersmith-Kaserne.

Das hatte in der Nachbarschaft für Unruhe gesorgt. Anwohner Dirk Weichselsdorfer hatte die Geschäftsführung der federführenden Stadtentwicklungsgesellschaft (SEH) angezeigt, weil nach seiner Auffassung zumindest Teile der 700 Tonnen hochgiftiger Asbestrückstände im Putz, an Rohren oder auf Dachträgern der drei Gebäude nicht sachgemäß entsorgt worden seien. Die Dächer seien nicht vorschriftsgemäß eingehüllt worden, asbesthaltiger Staub sei in die Nachbarschaft gewabert.