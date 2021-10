Aktion „Brotkörbchen“ soll Sozialprojekten helfen

Im dritten Jahr in Folge sind die Bielefelder Bürgerstiftung (BBS) und etliche heimische Restaurants eine Kooperation eingegangen: Mit der Spendenaktion „Brotkörbchen 2021“ wollen sie zwei gemeinnützige Projekte unterstützen. Dieses Mal sollen Erste-Hilfe-Kurse für Grundschulkinder („Safe Kids“) und die Bahnhofsmission Bielefeld von den Einnahmen profitieren.

Wollen mit der Aktion „Brotkörbchen 2021“ in Kooperation etwas Gutes tun (von links): Patrick und Carina Büscher (Büschers Restaurant), Celestina und Antonello Schintu (Restaurant La Mamma), Annette Meyer (Bürgerstiftung), Stefan Kurzke (Restaurant Glück & Seligkeit) sowie ebenfalls von der Bürgerstiftung Gerti Puhe, Susanne Eickelmann und Michael Krapp.

Wie das „Brotkörbchen 2021“ funktioniert, ist denkbar einfach: Aktuell 17 Bielefelder Restaurants servieren in ihren Häusern ungefragt frisches Brot im Körbchen, bevor den Kunden die eigentlichen Mahlzeiten gebracht werden. Für die Dauer der Spendenaktion, die bis zum 30. November laufen soll, enthält jeder Brotkorb eine kleines Informationsblatt und eine blauweiße Papiertüte. Darin soll der Restaurantbesucher einen Geldbetrag nach seinem Ermessen zu Gunsten der beiden Sozialprojekte deponieren.

Das ehrenamtliche Projektteam der BBS, bestehend aus Annette Meyer, Gerti Puhe und Petra Wecke, will die Betriebe mit den angesprochenen Materialien ausstatten und die Brottütchen regelmäßig einsammeln, auszählen sowie auf das Projektkonto einzahlen.

Soziales Engagement trotz schwieriger Zeiten

„Uns ist klar, dass die wirtschaftliche Situation vieler gastronomischer Betriebe weiterhin sehr angespannt ist“, sagt Michael Krapp vom BBS-Vorstand. Corona habe die Welt verändert und manche Wirtschaftsbereiche existenziell bedroht. „Dennoch haben sich Betriebe sofort dazu bereit erklärt, unser Brotkörbchen zu unterstützen. Sie zeigen, dass soziales Engagement trotz schwieriger Zeiten möglich ist.“

Im Premierenjahr 2019 spielte die Aktion stolze 12.000 Euro ein. Im Coronajahr 2020 waren es wegen stark limitierter Öffnungszeiten der Restaurants immerhin noch 4000 Euro. Mit der neuen Aktion würde die Bürgerstiftung gerne wieder einen fünfstelligen Betrag einnehmen.

BBS-Geschäftsführerin Susanne Eickelmann: „Die Bielefelder sollten von sofort an in ihrem Lieblingsrestaurant nach dem Brotkörbchen Ausschau halten. Gemeinsam Gutes zu tun, ist so einfach.“

Weitere Restaurants könnten sich jederzeit anschließen und sollten das unter Telefon 0521/5574350 mitteilen. Mehr Informationen zu der Aktion stehen im Internet unter www.bielefelder-buergerstiftung.de/Brotkoerbchen.

Diese Restaurants machen mit

Folgende Restaurants beteiligen sich an der Aktion: Brackweder Hof, Büschers Restaurant, Calisto, De Sia, Glück & Seligkeit, Gui, Höptners Erbsenkrug, Il Monastero, La Mamma, Law and Order, Nichtschwimmer, Nonna, Palast Italia, Pesce Divino, Piacere Divino, Pizzeria Etna und Tomatissimo.