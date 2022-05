Aktion gegen das Vermüllen des Waldes

Der Appell an alle, sich und andere mehr für den Umweltschutz zu sensibilisieren, fruchtete: Mehr als 20 Aktive, vor allem Jugendliche, beteiligten sich und packten in schwarze Plastiktüten, was sie auf und neben den Wegen sowohl von Mountainbikern als auch Wanderern fanden: reichlich Plastikflaschen, Getränkedosen, zerknüllte Papiertüten. Die morgendlichen Startpunkte dreier Gruppen waren bei Peter auf‘m Berge, an der Sparrenburg und am Tönsberg in Oerlinghausen. Die Touren führten stets am Hermannsweg und den beliebten Routen von Mountainbikern entlang bis zum Ziel, dem 309 Meter hoch gelegenen Bismarckturm „Eiserner Anton“ auf dem Ebberg, wo der Müll zwischengelagert und dann vom Umweltbetrieb der Stadt abgeholt wurde.

