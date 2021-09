Aktion in bester Spätsommerlaune

Ein Stelzenläufer geht die Lange Straße in Lübbecke auf und ab. Die Sonne scheint ihm ins Gesicht. Dieser Gast vom GOP aus Bad Oeynhausen repräsentiert sich symbolisch als das Element Erde. Und auf entsprechend fruchtbaren Boden ist das Late-Night-Shopping des Stadtmarketingvereins am Freitagabend gefallen.

Erfolgreich: Late-Night-Shopping in der Lübbecker Innenstadt lockt viele Besucher an

Der verkaufsverlängerte Start ins Wochenende kam auch dank des tollen Wetters bestens an. Viele Geschäfte trugen mit kleinen oder größeren Aktionen zum Gelingen bei. In der Innenstadt waren zudem Holzhütten, Pavillons und Stände aufgebaut, an denen es Süßes und Herzhaftes gab. Eigentlich wäre es das Blasheimer-Markt-Wochenende gewesen. Der fiel bekanntlich aus. Stattdessen zog es viele Besucher in die Lübbecker Innenstadt.