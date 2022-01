Aktion Rumpelkammer

Die beiden Kolpingsfamilien Stukenbrock und Schloß Holte beteiligen sich daran und sammeln ab 9 Uhr im gesamten Stadtgebiet. Spezielle Tüten für die Kleidersammlung liegen unter anderem in den Pfarrkirchen aus, es können aber auch andere Tüten benutzt werden. Die Kolpingsfamilien bitten darum, die gefüllten Altkleidersäcke am Samstag nicht vor 8.30 Uhr gekennzeichnet und gut sichtbar an die Straßen zu stellen. So sind die Kleiderspenden vor Missbrauch und Vandalismus weitgehend sicher und die Gewähr am größten, dass die Altkleider auch wirklich von den Kolpingsfamilien und nicht von Unbefugten eingesammelt werden.

Der Erlös der gespendeten Kleider kommt wohltätigen Zwecken zugute. Weitere Infos zur Sammlung der Kolpingsfamilie Schloß Holte bei Rainer Borghardt, Telefon 05207/ 50591. Die Helfer der Kolpingsfamilie Stukenbrock sammeln ebenfalls ab 9 Uhr, Infos bei Steffen Förster, Telefon 0160/7267819.