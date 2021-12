Aktuell 1732 Infizierte registriert

172 neue Corona-Infektionen hat der Kreis Herford am Mittwoch gemeldet. Die Inzidenz ist leicht zurückgegangen: Der Wert liegt derzeit bei 378,4 (-5,2 im Vergleich zum Vortag).

Kreisweit sind 1732 infizierte Personen registriert. Sie verteilen sich auf Herford (507), Hiddenhausen (141), Bünde (333), Kirchlengern (94), Rödinghausen (61), Enger (111), Spenge (71), Vlotho (109) und Löhne (305).

In den Krankenhäusern des Kreises Herford werden derzeit 32 Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär behandelt. Acht von ihnen müssen intensivmedizinisch versorgt werden, sechs sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 35 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.

Seit Ausbruch der Pandemie sind kreisweit insgesamt 16.936 Corona-Infektionen bekannt geworden. In 14.995 Fällen gelten die betroffenen Personen als genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 209 von denen 186 an und 23 mit Corona verstorben sind.