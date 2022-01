Aktuell entspannt, künftig angespannt

Die aktuelle Pro-Kopf-Verschuldung liegt in Bielefeld bei 2161 Euro. Höchststand war 2016 (3544 Euro).

Insgesamt belaufen sich die Schulden der Stadt am Ende des Jahres 2021 auf 734 Millionen Euro. Am 1. Januar 2021 waren es noch 778 Millionen Euro. Vor allem bei den Liquiditätskrediten, dem städtischen Dispo, ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Rund 145 Millionen Euro hatte die Stadt Ende des Jahres kurzfristig geliehen. Vor Jahresfrist waren es 183 Millionen Euro gewesen. Zum Vergleich: 2015 musste die Stadt Ausgaben in Höhe von fast 540 Millionen Euro kurzfristig finanzieren.