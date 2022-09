„Akzeptanzkrise bietet Chancen“

„Wer seine Zukunft erfolgreich gestalten will, der sollte wissen, woher er kommt“, sagte Hubertus Beringmeier am späten Donnerstagnachmittag und gab damit die Richtung vor: Der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband (WLV), dessen Präsident er ist, feiert in diesen Tagen auf Gut Havichhorst sein 75-jähriges Bestehen. Und dabei blickt die Interessenvertretung der Bauernfamilien in Westfalen-Lippe zurück – vor allem aber auch nach vorn.

Als der Verband 1947 gegründet wurde, sah die Welt noch ganz anders aus. „Die Städte und die Infrastruktur waren weitgehend zerstört, die Höfe und Dörfer mit Flüchtlingen gefüllt, viele Väter gefallen, die Bevölkerung traumatisiert, und der Hunger grassierte“, beschrieb Beringmeier in seiner Fest­rede die Anfangsjahre. Doch die Themen des jungen WLV klangen bereits ähnlich wie heute: „Agrar-, Steuer- und Sozialpolitik, Agrarrecht, Eigentums- und Entschädigungsfragen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ nannte Beringmeier als Beispiele.

Franz-Josef Möllers Foto: Gunnar A. Pier

Blick in die Zukunft

Dabei sei der Verband oft gegen Politikvorschläge vorgegangen – habe aber auch mit eigenen Ideen Debatten befruchtet. So sei es bis heute: Beringmeier forderte, die kommenden Aufgaben der Landwirtschaft mit Mut, Demut und Zuversicht anzugehen. „Die aktuelle Akzeptanzkrise der Landwirtschaft bietet auch Chancen“, betonte der Präsident. Der WLV sei der Überzeugung, „dass der Weg zu mehr Akzeptanz für unsere Branche über Veränderungsbereitschaft und die Lösung struktureller Probleme – auch innerhalb der Landwirtschaft – führt“.

NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen Foto: Gunnar A. Pier

WLV-Ehrenpräsidenten Franz-Josef Möllers gratuliert

Zu den Gratulanten gehörte am Donnerstag neben dem WLV-Ehrenpräsidenten Franz-Josef Möllers, dem Präsidenten der Landwirtschaftskammer Karl Werring, der Präsidentin des Landfrauenverbands Regina Selhorst und Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe auch die NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Go­rißen (CDU). Das WLV-Jubiläum sei „das Jubiläum einer Erfolgsgeschichte“, sagte sie. „Der Erfolg des WLV ist vor allem ein Erfolg seiner Mitglieder.“

Dank der Ministerin

Die Ministerin hob den Beitrag der Landwirtschaft für Bioökonomie und Klimaschutz hervor. „Sie schützen unsere schöne Kulturlandschaft.“ Dem Verband dankte sie für stetige „intensive und beharrliche Überzeugungsarbeit“ und versprach, sich angesichts der vielen Herausforderungen dieser Tage besonders für jene Verlässlichkeit und Planungssicherheit starkzumachen, die Landwirte bei ihrer Arbeit als Unternehmer so häufig schmerzlich vermissen.

Am 8. September 2022 feiert der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband (WLV) auf Gut Havichchorst das 75-jähtige Besehen. Begrüßung durch Präsident Hubertus Beringmeier Foto: Gunnar A. Pier

Ehrung für Werner Gehring

Im Rahmen der Jubiläumsfeier wurde dem langjährigen Hauptgeschäftsführer Werner Gehring „für seine großen Verdienste um die Landwirtschaft“ die höchste Auszeichnung verliehen, die der Verband zu vergeben hat, die Schorlemer-Plakette in Gold. Gehring hatte die Verbandsgeschäfte fast 30 Jahre geführt.

Zukunftsforum

Mehr noch als am Donnerstag wendet sich der WLV am Freitag der kommenden Zeit zu. Beim Zukunftsforum diskutieren die Vertreter der Bauern in Podiumsrunden unter anderem mit Vertretern von Tönnies, Westfleisch und Lidl.