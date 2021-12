Alarm am laufenden Band

Über eine Lautsprecheranlage im Gerätehaus Brakel wurden die Jugendlichen mit ihren 13 Betreuern alarmiert und rückten innerhalb weniger Sekunden aus. Der Tag startete mit einer ausgelösten Brandmeldeanlage bei dem Brakeler Unternehmen FSB. Kurze Zeit später wurden dann eine Ölspur in der Brakeler Märsch gemeldet. Nach einem gemeinsamen Mittagessen galt es einen Küchenbrand in der Brandsimulationsanlage an der Kreisfeuerwehrzentrale zu bekämpfen, mehrere Personen aus einem verunglückten Auto zu befreien und eine brennende Gartenhütte zu löschen.

„Der BF-Tag ist für uns jedes Mal ein großer Höhepunkt. Hier können wir alles, was wir bei den Dienstabenden gelernt haben, nutzen. Nach unserer Corona-Pause war es sehr schön alle wiederzusehen”, berichten Lukas Wieners aus Auenhausen und Jonas Grewe aus Istrup. Ein großes Dankeschön gilt den Löschgruppen aus Auenhausen, Erkeln, Hembsen und Istrup sowie dem Löschzug Brakel. Die Einheiten hatten sich dazu bereit erklärt die Jugendfeuerwehr an diesem Tag mit Fahrzeugen und Personal zu unterstützen. Auch das Autohaus Seibert unterstützte die Jugendfeuerwehr Brakel mit einem Fahrzeug für eine Verkehrsunfall-Übung. Nur durch diese Unterstützung sei ein Berufsfeuerwehrtag in diesem Umfang und in dieser Größe möglich, so Stadtjugendfeuerwehrwart Mark Timmermann.

Auch eine eine brennende Gartenhütte musste gelöscht. Die Hütte diente zu Übungszwecken. Foto: Feuerwehr Brakel

Auch Leiter der Feuerwehr Brakel, Sven Heinemann, lobte das Engagement der Kinder und Jugendlichen. Gerade jetzt, in den Zeiten der Corona-Pandemie, freute er sich sehr über die rege Beteiligung an diesem Tag. „Unsere Zukunft ist durch euch gesichert”, sagte Heinemann bei der Verabschiedung am Abend.

Die Jugendfeuerwehr Brakel wirbt mit ihrem pfiffigen Slogan „Cool genug für ein heißes Hobby?” auf den bekannten Social-Media-Plattformen. Dort finden sich auch weitere Informationen zu den Dienstabenden und anderen Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr.