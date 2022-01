Alarmbereitschaft bis spät abends

Doppel-Testung am Dienstagmorgen: Elina aus der 3C und Klassenlehrerin Stefanie Wüsthoff haben alles im Griff. Zweimal in der Woche wird getestet. Zwei Impfaktionen sind an der Grundschule am Nicolaitor zudem mit einer Quote von 95 Prozent gelaufen.

Foto: Jürgen Drüke