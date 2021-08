„Alarmglocke“: Der Planer wird emotional

Halle

In der jahrelangen Kontroverse um den Umbau der Alleestraße in Halle hat der Fachplaner Dr. Ralf Kaulen sich gegen eine Verzögerung ausgesprochen, wie sie durch das aktuelle Bürgerbegehren beabsichtigt. Bei einer Bürgerinformation ging es mitunter hoch her.

Von Stefan Küppers