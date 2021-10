Albert Huppertz ist gestorben

Der Höxteraner hat in seinem Leben an vielen Stellen seine Spuren hinterlassen. Er war ein Mensch der Stadtgesellschaft in Höxter, aktiv in vielen Bereichen. Schon früh entdeckte er seine Leidenschaft für die Kommunalpolitik. So war er 16 Jahre im Stadtrat und 25 Jahre im Kreistag tätig. Von 2009 bis 20014 war er zudem stellvertretender Landrat und damit kreisweit im Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger.

MEHR ZUM THEMA 16 Mitglieder des Kreistages scheiden aus – Trio ist jeweils 25 Jahre politisch aktiv gewesen Abschied nach einem Vierteljahrhundert

Verabschiedung im Kreistag in Höxter 2014: (von links) Rudolf Koch, Gisela Müller, Eva Maria Müller, Konrad Thiele, Carola Breker, Paul Gemmeke, Landrat Friedhelm Spieker, Hans-Jürgen Oppermann, Vizelandrat Albert Huppertz, Antonius Aufenanger sowie Mechthild Cramme und Martina Fahlbusch. Es fehlen: Beate Vogt, Joachim Vogt, Hans-Jürgen Zurbrüggen, Ludger Michels und Ursula Grewe. Foto: Dennis Pape

Sein besonderes Interesse galt der Entwicklung der Altstadt von Höxter, an der er viele Jahre intensiv arbeitete. Daneben hing sein Herz auch an der Entwicklung von Corvey. Viele Jahre war galt er als Aktivposten im Kulturkreis Corvey.

Albert Huppertz war ein einflussreicher Mann in der Kreisstadt und scheute nie ein offenes Wort zu aktuellen Themen. Er war Mitglied mehrerer Vereine. Er suchte immer das Gespräch mit den Menschen und hat mit seiner praktischen, ausgleichenden und nahbaren Art häufig zur Entschärfung von Konflikten beigetragen. Oft sah man ihn beim Plausch auf dem Wochenmarkt oder irgendwo „in der Stadt“.

Die SPD im Kreis und in der Stadt Höxter trauert um einen Menschen, der über fünf Jahrzehnte für soziale Gerechtigkeit und mehr Teilhabe in der SPD gearbeitet und gestritten hat. Der Verstorbene hinterlässt eine Tochter und drei Enkelkinder. Die SPD verliert mit ihm einen Großen der Kommunalpolitik. Viele werden Albert Huppertz und seine Verdienste in Ehren halten.