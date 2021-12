Aljona Gottfried 25 Jahre im Dienst

Suzanne Braun ist seit zehn Jahren als Pflegekraft für den Pflegedienst im Einsatz. Heinz Grewe ist ebenfalls schon zehn Jahre beim Kreisverband, zuerst als Hausmeister und seit sechs Jahren als Betreuungskraft und Begleitung zu Terminen für die Kunden des Pflegedienstes.

Bereits seit 25 Jahren arbeitet Aljona Gottfried beim AWO-Kreisverband und hatte somit in diesem Jahr ihr silbernes Dienstjubiläum. Sie ist Pflegedienst- und Abteilungsleitung und ist seit fünf Jahren stellvertretende Vorsitzende im Vorstand des Kreisverbandes Höxter. In den ganzen Jahren gab es bestimmt viele Erlebnisse und Momente, auf die die drei Mitarbeiter bei dieser Gelegenheit noch einmal zurückblickten. Umso bedauerlicher ist es, dass die Jubiläen aufgrund der Corona-Pandemie nicht in einer Feierstunde mit allen Kollegen begangen werden konnten. Bei dem Treffen unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Regeln wurde ein „Sektempfang to go“ überreicht als kleiner Ersatz für einen sonst angebotenen Umtrunk. „Die Gesundheit aller geht vor und wir halten alle weiterhin zusammen“, sagte der Vorstand und das Präsidium des Kreisverbandes.

Sabine Heikenfeld, Vorstandsvorsitzende, und Paul Arens, Präsidiumsvorsitzender, bedankten sich mit einer Urkunde und einem Blumenstrauß und Weingeschenk bei den Jubilaren, auf die bei der Pflege, Begleitung und Versorgung der Kunden im ambulanten Pflege- und Betreuungsdienst auch in dieser momentanen Ausnahmesituation aufgrund der Corona-Pandemie immer Verlass ist.

„Wir danken allen sehr für ihre bisherige Tätigkeit und freuen uns auf noch weitere Jahre, die wir zusammen für unseren Kreisverband tätig sind“, sagte Sabine Heikenfeld.