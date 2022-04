Alkohol aus Biergarten gestohlen

Gleich zwei Einbrüche in Schloß Holte und Stukenbrock sind der Polizei Gütersloh am Dienstagmorgen gemeldet worden. Zunächst schlugen unbekannte Einbrecher im Tatzeitraum von Montag auf Dienstag zwischen 18 und 8.15 Uhr eine Fensterscheibe einer Firma am Kreisverkehr Augustdorfer Straße/Römerstraße im Ortsteil Stukenbrock ein.

Zwei Einbrüche in Schloß Holte-Stukenbrock: Fensterscheibe in Firma eingeschlagen

Anschließend gelangten die Diebe in den Ausstellungsraum. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet.

Bei einem weiteren Einbruch drangen bislang unbekannte Täter in der gleichen Nacht zwischen 19 und 9 Uhr gewaltsam in den Verkaufsraum eines Biergartens an der Oerlinghauser Straße in Schloß Holte ein. Nach derzeitigem Stand entwendeten die Täter diverse Alkoholika sowie einen Kaffeevollautomaten.

Wer hat rund um die Tatzeiträume an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/8690 entgegen.