Alkohol, Marihuana und Amphetamine

Autofahrer aus Paderborn in Lippstadt aus dem Verkehr gezogen

Lippstadt /Paderborn

Die Polizei hat in Lippstadt einen Paderborner Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Einer Streifenbesatzung fiel am Dienstag gegen 23 Uhr als erstes das nicht funktionierende Rücklicht an einem VW Golf auf.

