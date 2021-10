Alkoholfahrt endet mit platten Reifen

Bereits in der Nacht zu Montag gegen 1 Uhr morgens ist die Polizei Gütersloh über einen beschädigten Jeep informiert worden, der auf dem Parkplatz eines Restaurants an der Bielefelder Straße geparkt worden war.

Polizei sucht Zeugen für einen Unfall auf der Bielefelder Straße in Schloß Holte-Stukenbrock oder der Autobahn 33

Ein 63-jähriger Gütersloher war mit seinem Jeep vermutlich in einen Unfall verwickelt. Der Fahrer wurde schlafend in seinem Jeep angetroffen, der platte Reifen und beschädigte Felgen hat. Die Polizei sucht den passenden Unfall zu dem beschädigten Wagen.

Bei der Kontrolle trafen die Polizeibeamten auf ein Fahrzeug, das zwei platte Reifen, beschädigte Felgen sowie erhebliche, augenscheinlich frische Beschädigungen auf der linken Fahrzeugseite aufwies. Der Fahrzeugführer, ein 63-jähriger Gütersloher, saß schlafend auf dem Fahrersitz.

Bei der Kontrolle gab der Gütersloher an, am Abend Alkohol konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest verlief positiv. An einen Unfall konnte sich der 63-Jährige nicht erinnern. Er sei lediglich auf der Bundesautobahn 33 über einen Gegenstand gefahren.

Aufgrund des Schadens an dem Jeep ist davon auszugehen, dass der Gütersloher unter Alkoholeinfluss an einem Verkehrsunfall beteiligt war und sich von der Unfallstelle entfernt hat, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Der Führerschein des Güterslohers sowie das Fahrzeug wurden sichergestellt und ihm wurde das Führen von Fahrzeugen, für die man einen Führerschein braucht, bis auf weiteres untersagt.

Aufgrund des positiven Atemalkoholvortestes wurde ihm in einem Gütersloher Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer zwischen Sonntagabend (10. Oktober, 21 Uhr) und Montagnacht (11. Oktober, 1 Uhr) in der Umgebung der Bielefelder Straße oder auf der A33 in Höhe Schloß Holte-Stukenbrock einen Unfall beobachtet oder Unfallspuren gesichtet hat, wird gebeten, sich an die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/8690 zu wenden.