Alkoholisiert Unfall gebaut

Allerdings erwartet sie ein Verfahren wegen des Verdachts auf Alkohol am Steuer. Wie die Polizei schildert, war die Frau gegen 10 Uhr vom Grüner Weg kommend in Richtung Teichstraße fahrend von der Fahrbahn abgekommen und auf der Seite liegen geblieben. Dank der tatkräftigen Unterstützung dreier Verkehrsteilnehmer, konnte der Frau umgehend aus ihrem Wagen geholfen werden. Es erhärtete sich bei der Unfallaufnahme der Verdacht, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Weitere Ermittlungen schließen sich an. Den Totalschaden am Auto schätzt die Polizei auf 3000 Euro.