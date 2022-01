Alkoholisierter Autofahrer kracht gegen Laterne und flüchtet

Paderborn

Bei einem Verkehrunfall in Paderborn ist am frühen Samstagmorgen ein alkoholisierter Autofahrer gegen eine Laterne geprallt - und anschließend vom Unfallort geflüchtet. Dank aufmerksamer Zeugen konnte der mutmaßliche Verursacher jedoch wenig später an dessen Wohnort angetroffen werden, teilt die Polizei am Sonntag mit.