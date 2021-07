Alkoholisierter Radfahrer landet in Paderborn im Graben

Paderborn

An der Driburger Straße ist nach Angaben der Polizei am Montag ein Radfahrer verunglückt. Gegen 17.55 Uhr meldeten Passanten bei der Polizei einen Radfahrer, der völlig unsicher und in starken Schlangenlinien auf der Driburger Straße stadtauswärts unterwegs sei. Ein Zeuge, der telefonischen Kontakt zur Polizeileitstelle hielt, gab an, der Radler sei mittlerweile in den Graben gestürzt.