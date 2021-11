Lübbecke

Das Thema Stadtentwicklung hat in den vergangenen Wochen in Lübbecke hohe Wellen geschlagen. Besonders der von CDU, Grünen und FDP angekündigte Antrag, ein Stadtentwicklungskonzept für 150.000 Euro in Auftrag zu geben war auf Widerstand von SPD, LK und WL gestoßen