Alle 26 Intensivbetten für Covid-Patienten belegt

Von Per Lütje

Ärzte und Pflegepersonal in der Karl-Hansen-Klinik Bad Lippspringe kennen seit Wochen nur einen Wert: 100 Prozent. Denn so hoch ist die durchgehende Auslastung der Intensivbetten, die mit Covid-19-Patienten belegt sind.

Karl-Hansen-Klinik in Bad Lippspringe: Auslastung seit Wochen bei 100 Prozent

Das Akutkrankenhaus der 16.500-Einwohner-Stadt ist landesweit eine von mehreren Schwerpunkteinrichtungen, in denen Menschen mit gravierenden Krankheitsverläufen im Zusammenhang mit dem Coronavirus behandelt werden. „Alle diese Patienten haben gemein, dass sie beatmet werden müssen, meist über mehrere Wochen, teilweise sogar über mehrere Monate“, schildert Pflegedienstleiter Niclas Frie den Klinikalltag. 26 Intensivbetten hält die Karl-Hansen-Klinik für Covid-19-Patienten vor. „Baulich wären wir sogar in der Lage, 40 Betten bereitzuhalten, aber dafür fehlt uns einfach das Personal“, sagt Frie und betont, dass der Mangel an Pflegeper­sonal ein bundesweites Dilemma sei.