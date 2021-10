Alle 499 Sitzplätze sollen erhalten bleiben

In der Sommerpause 2022 soll Theater im Park in Bad Oeynhausen neue Bestuhlung erhalten

Ein Blick von der Bühne: Die Bestuhlung im Theater im Park in Bad Oeynhausen mit 351 Plätzen im Parkett und 148 auf dem Balkon soll in der Sommerpause 2022 ausgetauscht werden.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatte Dirk Henschel, Leiter Eigenbetrieb Staatsbad, auf die Pläne im Betriebsausschuss hingewiesen. In der Sitzung am Dienstag, 2. November, soll nun ein Auswahlgremium aus dem Ausschuss heraus gebildet werden, das an einer finalen Entscheidung zur neuen Bestuhlung beteiligt ist. Im Zuge des Auswahlprozesses sind derzeit noch vier Spezialfirmen vertreten, die Bestuhlungsplanungen erarbeiten. Im Theater im Park sollen dazu ergänzend im November vom zu bildenenden Auswahlgremium Stuhlmodelle in Augenschein genommen und beurteilt werden – für die spätere Beschlussfassung im Ausschuss.