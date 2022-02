Alle Fraktionen setzen auf externen Planer

Stemwede

Mit der Entwicklung der Stemweder Berg-Schule hat sich der Gemeinderat beschäftigt. Am Standort in Wehdem plant die Gemeinde in den nächsten Jahren Investitionen in Millionenhöhe, um das Schulgebäude energetisch zu sanieren und es für die schulischen Anforderungen der Zukunft fit zu machen.

Von Dieter Wehbrink