Alle hoffen auf die Schlichterin

In der Tarifauseinandersetzung zwischen dem Medizinischen Zentrum für Gesundheit (MZG) Bad Lippspringe und der Gewerkschaft Verdi kommt es am Donnerstag, 25. November, zu einem ersten Schlichtungsgespräch. Das Treffen findet in den Räumen des Arbeitgeberverbandes Paderborn statt. Die Leitung hat NRW-Landesschlichterin Yvonne Sachtje.

Nach mehreren Streikaktionen der Gewerkschaft Verdi – an einer nahm zuletzt auch der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann (Zweiter von rechts) teil – steht nun am 25. November eine Schlichtung mit dem MZG an. Links Walburga Erichsmeier.

Seit mehr als zwei Jahren gibt es eine Tarifauseinandersetzung zwischen dem MZG – das rund 1400 Mitarbeiter an vier Rehakliniken und einem Akutkrankenhaus beschäftigt – und der Gewerkschaft. Beschäftigte hatten vor Jahren auf Teile ihres Tarifgehalts verzichtet, um dem Gesundheitsunternehmen in schwieriger Zeit zu helfen. Verdi fordert nun die Rückkehr der Beschäftigten in den Tarifvertrag im Öffentlichen Dienst (TVÖD). Die Geschäftsführung des MZG lehnt die Forderung der Gewerkschaft mit dem Argument ab, dass dies für das Unternehmen finanziell nicht zu stemmen sei. Die Stadt Bad Lippspringe durch Bürgermeister Ulrich Lange, die 94 Prozent der Anteile am MZG hält, hat darauf hingewiesen, eine Einführung des TVÖD würde personelle Mehrkosten von rund sechs Millionen Euro jährlich bedeuten. Auf Unmut der Stadt sind auch Plakataktionen Verdis gestoßen, in der sie eine Verunglimpfung des MZG-Geschäftsführers erkannte.