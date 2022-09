Alle in Orange-Weiß

Bei den offiziellen sportlichen Schulwettkämpfen im Kreis werden die Kinder der Katholischen Grundschule Stukenbrock künftig in einheitlicher Kleidung antreten. Der Förderverein hat 1300 Euro in die Hand genommen und dafür 100 Funktionsshirts für Kinder und einige weitere Exemplare für Lehrer angeschafft.

Die in den Farben Orange und Weiß gehaltenen Trikots sollen in erster Linie auffällig sein und sich damit von der Masse abheben, aber auch die Schulfarbe Rot aufgreifen. Während auf der Vorderseite schlicht KGS steht, sind auf der Rückseite die Spielplatz-Silhouette als Logo der Schule sowie der komplette Name zu sehen.