Alle Ratsfraktionen tragen den Etat mit

Mit den Stimmen aller vier Fraktionen und ohne Enthaltungen hat der Lichtenauer Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag den Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet.

Der Glasfaser- und Mobilfunkausbau geht auch in Lichtenau voran. Auf Initiative der CDU-Fraktion soll ein fester Ansprechpartner beim Kreis installiert werden.

Um die Sitzung im Technologiezentrum in Pandemiezeiten so kurz wie irgend möglich zu halten, verzichteten die Fraktionen so wie schon im vergangenen Jahr auch diesmal auf die normalerweise üblichen Haushaltsreden. Keiner der zahlreichen Anträge der Fraktionen, über die zuvor schon der Haupt und Finanzausschuss einmütig beraten hatte, wurde zurückgewiesen.