Alle rücken zusammen

Es war ein bewegender Moment, als alle Fraktionen (außer AFD) zusammen mit der Stadt, den Kirchengemeinden, dem Asylkreis, Pulse of Europe und weiteren Vereinen mit den Bürgern der Stadt Bad Driburg am Donnerstagabend auf dem Rathausplatz standen, um mit einer Lichterkette ein klares Zeichen für den Frieden und die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu setzen.

Ein Bild zeigt mehr als 1000 Worte. Foto: Reinhold Budde

„Wir wollen Frieden und Freiheit“, sagte Bürgermeister Deppe und Christa Heinemann, erste stellvertretende Bürgermeisterin, erklärte: „Ich bin zutiefst erschüttert und habe Angst vor der Zukunft. Ich rufe Putin auf, den Krieg sofort zu beenden.“

„Hoffnung macht uns, dass nicht nur in vielen Städten in Deutschland und Europa, sondern auch, trotz großer Repressionen und Verhaftungen, in vielen Städten in Russland Menschen auf die Straße gehen. Mit ihnen allen gemeinsam möchten wir für den Frieden und für die Menschen in der Ukraine demonstrieren“, schrieb Andreas Amstutz in seiner Einladung.