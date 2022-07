Insgesamt 133 Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen an der Gesamtschule Büren haben ihren Abschied gefeiert und Abschlusszeugnisse erhalten.

Gefeiert wurde unter dem Motto „Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen“. Um allen Schülerinnen und Schülern einen unvergesslichen Tag zu ermöglichen, stand das festlich geschmückte Sportzentrum „Zur Schanze“ zur Verfügung.

„Dass Träume tatsächlich wahr werden, zeigten die Abschlussschülerinnen und -schüler eindrucksvoll in den letzten Schuljahren. Trotz Corona, Schulschließungen und Distanzunterricht ließen sie sich nicht beirren und arbeiteten hart für ihre Ziele und erreichten diese schlussendlich“, würdigt die Schule die Absolventen.

Aus den fünf Abschlussklassen haben 43 Schülerinnen und Schüler die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erhalten. 34 von ihnen werden im kommenden Schuljahr die Einführungsphase der Oberstufe an der Gesamtschule Büren besuchen. Darüber hinaus erreichten 60 Schülerinnen und Schüler die Fachoberschulreife und 19 den Hauptschulabschluss. Auch die Schülerinnen und Schüler des Gemeinsamen Lernens haben ihre angestrebten Abschlüsse erreicht.

Präsente für Jahrgangsbeste

Um besonders gute Leistungen zu honorieren, überreichte der Förderverein wieder Präsente an die Jahrgangsbesten. Diese wurden von der Vorsitzenden Claudia Hill und ihrer Vertreterin Sandra Pätzold übergeben. Neben herausragenden schulischen Leistungen wurde in diesem Jahr zudem der Social Award der Volksbank von Sophie Stöver für besonderes soziales Engagement an Isabell Schartner verliehen.

Nach der feierlichen Zeugnisvergabe bestand die Möglichkeit, sich bei kühlen Getränken und netten Gesprächen voneinander zu verabschieden.

Viele Schülerinnen und Schüler nutzen die Gelegenheit, um letzte Fotos mit ihren ehemaligen Lehrpersonen auf der Bühne oder vor der grünen Kulisse des Sportzentrums zu schießen.

Ihre Zeugnisse erhielten die folgenden Schülerinnen und Schüler

10a: Philipp Asael, Dennis Atschkasow, Pascal Bergsiek, Romina Boelk, Kimberley Dunn, Philipp Elscheidt, Daniel Fink, Matteo Fischer, Maurice Grote, Justin Hark, Stefanie Hasse, Paul Hüwel, Julia Jacky, Kiarah Koch, Oliver Lang, Leo Linnemann, Laurin Meschede, Jaqueline Moiseev, Russlan Niederhaus, Eric Pätzold, Max Pätzold, Christine Schamne, Patrizia Staab, Marius Wegener.

10b: Max Althaus, Elias Brauer, Jonah Denzer, Paula Dirks, Bastian Fortmann, Malte Hardes, Leonie Haußels, Annkathrin Helik, Kevin Hess, Lukas Hesse, Alexander Hopfauf, Jamie Janke, Sina Karthaus, Amanda Luft, Jana Luft, Marko Meseck, Carina Polaczy, Elias Quinn, Noah Salmen, Jason Schamott, Isabell Schartner, Mika Schmidt, Robin Schulz, Marie Vedder.

10c: Dzhavid Achmedov, Lindon Ahmeti, Jody Angerer, Vivien Angerer, Olek Bartoszewicz, Mirolina Berch, Lilly Brinkmann, Amos Casey, Nicoleta Ciocan, Joel Engels, Lukas Fast, Christopher Finke, Artur Fix, Tim Hagelganz, Mahmoud Hamrouni, Lukas Lange, Timo Lausen, Cheyenne Litters, James Reger, Michelle Risse, Finn Rose, Pascal Rucinski, Luise Russell, Marcel Salkow, Justus Schulte, Lennart Stellbrink, Kim Stratmann, Maikel Tichonow, Timon Wietfeld.

10d: Lea Badke, Janine Balzer, Ilia Colioglo, Felix Diederichs, Tom Diederichs, Leon Ebinger, Isabell Eckermann, Kevin Evert, Valentin Faber, Andrei Gaidarli, Nikolay Georgiev, Michael Götz, Jonah Karger, Mathis Kersting, Justin Krez, Diana Luft, Niklas Martaller, Zeynep Moradi, Nicole Niederhaus, Elmedin Noshaj, Supidshana Pageerathan, Diana Rosenhauer, Dean Smith, David Sudar, Maria Todorova, Julia Tomaszewicz, Timo Zimmer.

10e: Doménique Abalos Himmelreich, Christian Anders, Oliwier Basinski, Alina Bojarschuk, Jannik Exner, Nils Exner, Leonie Häger, Kevin Hegel, Emma Hübbers, Emily Jabs, Nicole Kamp, Julia Koch, Lara Merle Kolberg, Brigitte Krautstrunk, Silas Meschede, Lara Sophie Mocarski, Bwar Mohamad-Hama Sharif, Laura Mönninghoff, Aishe Moradi, David Niederhöfer, Daaje Osterbuhr, Emily Reimer, Alexander Rot, André Seibel, Leon Seiffer, Naomi Theyssens, Tom Weber, Maren Wellen.