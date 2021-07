Thomas Luig sammelt in seiner Lagerhalle an der Fürstenberger Straße in Büren Spenden, insbesondere Kühlschränke und Waschmaschinen, für die Menschen im Hochwassergebiet. Freitag startet er in die Region Ahrweiler.

Als eingefleischter Motorradfahrer sei er in den 90er Jahren viel in der Eifel unterwegs gewesen. „Das verbindet, da muss man helfen“, begründet er seine eigene Motivation und warum er seit einer Woche kaum noch in seiner Motorradwerkstatt anzutreffen ist. „Ich habe das ein bisschen ins Rollen gebracht, und jetzt bin ich nur noch am Organisieren“, sagt Luig. Der 48-Jährige hat Kontakte und Freunde in der Region und erhält Listen mit Dingen, die die Menschen am meisten benötigen. „Alle wollen Waschmaschinen. Die Leute laufen da ja zum Teil tagelang in den gleichen Klamotten rum“, weiß Tom Luig. Etwa zehn Waschmaschinen hat er bereits. Damit soll zunächst eine Art Waschcenter aufgebaut werden. Auch Hochdruckreiniger sind gefragt; ebenso wie Kaffeemaschinen, Toaster und vor allem Kühlschränke. „Ich selbst habe einen Kühlwagen und stelle den erst einmal dort auf dem Marktplatz oder so ab. Darin können die Leute ihre Lebensmittel lagern“, sagt Luig. Der Bürener sammelt die Geräte derzeit in seiner Lagerhalle an der Fürstenberger Straße.