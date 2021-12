Alleinunfall mit Sprinter auf der A33 in Halle

Gegen 16.50 Uhr verlor am Donnerstag die Fahrerin eines Mercedes-Sprinters auf der A33 in Halle infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, wie die Polizei sagt, die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In Höhe der Brücke Paulinenweg, wo sich auch das Werk der August Storck KG befindet, prallte die Fahrerin, die in Richtung Paderborn fuhr, zunächst gegen die rechte Leitplanke. Von dort schleuderte das Fahrzeug über beide Fahrspuren gegen die mittlere Betongleitschutzwand und kippte auf die Seite.

