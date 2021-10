Allerlei für den großen Tag

Hochzeitsmesse in Bielefeld: Vom Brautkleid bis zur dreistöckigen Torte

Bielefeld

Anderthalb Jahre ging nicht viel, durfte nur in kleinem Rahmen geheiratet werden und wurden Hochzeitsfeiern verschoben. Jetzt aber geht wieder etwas. Das haben die drei Dutzend Aussteller der Hochzeitsmesse in der Hechelei am Sonntag erfahren

Von Sabine Schulze