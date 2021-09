Alles auf eigene Kosten

Der Fluss hat sich wieder in sein Bett begeben. Zurück bleiben Schuttberge in den Kellern, auf den Straßen und am Ufer.

Entschlossen zu helfen, hat der Spenger Unternehmer seine privaten und beruflichen Kontakte in Gang gesetzt. 2000 Würstchen hat er von der Neuenkirchener Fleischerei Wittler bekommen, zehn Kisten Bier sponserte Edeka Allison in Bünde, Senf und Ketchup kamen aus Niemeyers Manufaktur. Über Facebook nahm er Kontakt auf zu Franz Herst aus Ahrweiler. Mit den Lebensmitteln und weiteren Dingen im Gepäck machte sich der Spenger eine Woche nach dem Unwetter auf den Weg ins Krisengebiet. Die Lebensmittel konnten an einer Verpflegungsstation für Betroffene und Helfer gut gebraucht werden. Täglich bestehe Bedarf an tausenden Essen, sagt Niemeyer.