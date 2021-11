Alles bereit für den Notfall

Die digitale Software NIDA überträgt bereits seit September 2021 Daten aus dem Rettungswagen direkt in die Zentrale Notaufnahme des Brüderkrankenhauses St. Josef Paderborn. Ein erstes Fazit: Ärzte und Pflegekräfte gewinnen wertvolle Zeit für die Versorgung von Patienten.

Dr. med. Heiner Gellhaus, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Unfallchirurgie im Brüderkrankenhaus, Tobias Starke, Leiter Rettungsdienst Kreis Paderborn, Thorsten Dahm, stellvertretender Ärztlicher Leiter und Kai Klössing, Ärztlicher Leiter der Zentralen Notaufnahme, vor einem der NIDA-Boards, das die Daten aus den Rettungswagen in Echtzeit übermittelt.

Im Notfall zählt jede Sekunde. Mit dem digitalen Datenübertragungssystem NIDA sorgt jetzt das Brüderkrankenhaus als nach eigenen Angaben erstes Krankenhaus vor Ort gemeinsam mit der Einsatzleitstelle der Rettungsdienste dafür, dass alle medizinischen Informationen über einen Patienten schon in der Klinik bekannt sind, bevor der Rettungswagen dort eintrifft. Die Ärzte und Pflegekräfte der Zentralen Notaufnahme können so Räume und Geräte schon für den Patienten vorbereiten, so dass die Versorgung des Patienten sofort beginnen kann.

Nach den ersten Wochen im Einsatz zieht Dr. Heiner Gellhaus, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Unfallchirurgie und damit Verantwortlicher für die Notaufnahme, eine positive Bilanz. Sein Kollege Kai Klössing, Leitender Arzt der Zentralen Notaufnahme, schätzt besonders die bessere Planbarkeit, die für eine schnellere und effizientere Behandlung der eintreffenden Patienten sorgt: „Auf einem zentralen Bildschirm wird uns die genaue Ankunftszeit des Rettungswagens angekündigt. So wissen wir sehr genau, wann ein Schockraum zur Verfügung stehen muss und können die Raumplanung effizienter gestalten. Ebenso bekommen wir die Vitaldaten des Patienten und Informationen über die Art der Erkrankung oder Verletzung und seinen Zustand.“ Fährt der Rettungswagen vor, stehen die benötigten Fachärzte und Pflegekräfte, schon im Schockraum bereit und beginnen mit der Versorgung. „Wird uns ein Verdacht auf Herzinfarkt übermittelt, sorgen wir dafür, dass ein Kardiologe bereitsteht und im Katheterlabor alles für den Patienten vorbereitet ist“, erklärt Klössing.

Die Rettungskräfte sind mit Tablet Computern ausgestattet. Über eine Eingabemaske geben sie eine Erstdiagnose und alle wichtigen Parameter ein. Über ein Ampelsystem wird außerdem die Dringlichkeit angegeben. Bei „Rot“ handelt es sich um einen lebensbedrohlichen Notfall, für den sofort alles andere stehen und liegen gelassen werden muss. Die Daten werden in Echtzeit an das Krankenhaus übermittelt. Früher waren häufig mehrere Telefonate mit der Einsatzleitstelle und den Rettungskräften nötig, um den reibungslosen Ablauf abzustimmen. NIDA spart Zeit, so dass auch die Rettungskräfte schneller für den nächsten Einsatz zur Verfügung stehen.

Durch die elektronische Datenübermittlung über eine sichere Plattform bleibe auch später im Krankenhaus weniger Papierkram bei der Patientenaufnahme zu erledigen. „Weniger Verwaltung, mehr Zeit für den Patienten“, freut sich Siegfried Rörig, Regionalleiter und Kaufmännischer Direktor des Brüderkrankenhauses. Die Digitalisierung leiste auf diese Weise ihren Beitrag zu höherer Qualität und Sicherheit in der Patientenversorgung.

Möglich wurde die Anschaffung von NIDA durch Fördermittel aus dem Krankenhauszukunftsfonds.