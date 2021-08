Alles dreht sich hier um Steinhagen

Wie sieht es eigentlich im Büro der Steinhagener Bürgermeisterin aus? Ihren Amtsvorgänger Klaus Besser haben etwa Schulklassen regelmäßig besucht – aber bei Sarah Süß waren coronabedingt bisher nur wenige Besucherinnen und Besucher, unter anderem aber vergangene Woche Kinder der Ferienspiele. Auch das WESTFALEN-BLATT hat schon einmal in ihr Amtszimmer geschaut.

Ein Blick in das Büro von Bürgermeisterin Sarah Süß – vom Plüsch-Igel bis zum OWL-Globus

Der Schreibtisch steht zwar noch an gleicher Stelle wie der des Vorgängers, aber sonst ist dieses Einrichtungsstück ebenso neu wie alles andere im Büro der Bürgermeisterin. Graue Sitzfläche, rosa abgesetzt – von wegen Klischee und Frauensache: die Farben harmonieren eben. Der einzige Globus, auf dem auch Steinhagen ist: Sarah Süß hat die auf OWL zugeschnittene Erdkugel von ihren Eltern bekommen.Auch an den Wänden: Steinhagen. Geschenk von Klaus Besser: der Plüschigel.

Eingezogen ist sie am 1. November 2020 noch in ein Büro, das über 25 Jahre und mehr von zwar hellen, aber massiven Möbeln geprägt war. Darin hat Klaus Besser gearbeitet. Da sei nach dieser langen Zeit ohnehin eine Neuausstattung nötig gewesen, sagt Sarah Süß. Das sei so üblich. Doch die Möbel des Vorgängers haben noch eine Wiederverwendung gefunden und sind vom Gebrauchtwarenkaufhaus Möbel&mehr abgeholt worden. „Der große Besprechungstisch beispielsweise eignet sich bestimmt für größere Familien“, sagt Sarah Süß.