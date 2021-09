Alles in Ordnung an der Diemel

Zur Diemelschau eingeladen sind neben den Teilnehmern der Fach- und Aufsichtsbehörden die Eigentümer und Anlieger sowie die zur Benutzung der Diemel Berechtigten wie die Angelsportvereine.

Start war am Flussbegegnungspunkt in der Altstadt. Von dort aus ging es bis zum Bereich Diemelmühle. Dort wurde der aktuelle Sachstand zu dem Projekt „Renaturierung eines Diemel-Altarm“ vorgestellt. Hier soll ein Stück des Altarms der Diemel wieder mit in den Gewässerlauf eingebunden werden. Durch die Grundstückslage an dem bestehenden Rad- und Wanderweg ist dieses Gebiet zudem sehr gut für die Öffentlichkeit zugänglich.

Lebensraum für seltene Fische

Im Anschluss wurde der Flussverlauf vorbei am Viadukt bis zur Fischerhütte Haueda kontrolliert. Zum Nachmittag wurde der Abschnitt von der Diemelbrücke in Wrexen flussabwärts begangen. Im Abschnitt der Radfahrbrücke des Diemelradwegs wurde über dann das Bodengutachten zur geplanten Maßnahme „Äschen-Habitat“ diskutiert. Dort soll ein Lebensraum für die seltenen Fische geschaffen werden.

Danach führte der Diemelbegang vorbei am Wehr im Bereich des Sportplatzgeländes in Scherfede und endete an der Fischaufstiegsanlage der Firma Lödige.

Verbandsvorsteher, Warburgs Bürgermeister Tobias Scherf, hob die Bedeutung der Treffen hervor. „Wir haben hier die Möglichkeit, uns landesübergreifend auszutauschen und die Bedeutung der Diemel, für Natur, Gewässer- und Hochwasserschutz mit Maßnahmen zu begleiten.“