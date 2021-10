Alles ist bereit für den „Zauberwinter“

Statt im Löhner Heuerlingshaus: Karin Lorig und Michael Beck machen ihr Haus in Dehme zum Ausstellungsort

Michael Beck ist ständig auf der Suche nach neuen Ideen, die er in seiner Drechslerwerkstatt umsetzen kann. Sie befindet sich im Keller des eigenen Wohnhauses in Bad Oeynhausen-Dehme.

Auch in diesem Corona-Jahr wird die „Zauberwinter“-Ausstellung wieder in die Privaträume des Ehepaars in Bad Oeynhausen-Dehme verlagert.