„Alles ist besser als ein Lockdown“

Weihnachtsgeschäft in Warburg: Einzelhändler ziehen gemischte Bilanz – Warburg-Geld ist beliebtes Geschenk

Warburg

Die Vorweihnachtszeit ist normalerweise die Zeit des Jahres, in der die Einzelhändler besonders viel Umsatz machen. Nachdem die Geschäfte um Weihnachten 2020 wegen des Lockdowns geschlossen bleiben mussten, hat das WESTFALEN-BLATT bei Händlern in Warburg nachgefragt: Wie lief das Geschäft in diesem Jahr?

Von Alice Koch